(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta Zeytin Hasat Şöleni

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Ziraat Odası\'nın düzenlediği \'İlk elden ilk hasat\' başlıklı 2\'nci Zeytin Hasat Şöleni\'nde taş baskı sistemi ile ilk hasat ve zeytin sıkımı yapıldı. Balıkesir Valiliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Balıkesir İl Müdürlüğü desteğiyle Ayvalık Ziraat Odası tarafından düzenlenen 2\'nci Zeytin Hasat Şöleni bugün Mutluköy Nostalji tesislerinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında tarım makineleri, zeytin-zeytinyağı firmaları stant açarken zeytin toplama yarışması düzenlendi. Etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, zeytin-zeytinyağı sektörü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Zeytinin binlerce çiftçinin geçim kaynağı olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay, her yeni hasadın yeni bir umut, yeni bir heyecan olduğunu dile getirdi. Kıtay, \"Yöremiz dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının üretildiği bir yer. Hem kalitesini hem de üretimi arttırmak zorundayız. Bu yörenin insanı olarak zeytin vasıtasıyla elde edilen katma değeri yükselterek geri döndürmek mecburiyetindeyiz. Çiftçilerimiz alın terini akıtırken böyle ulvi bir amaç için çalıştıklarını unutmamalılar. Çiftçimizin ve üreticimizin desteklenmesi zaruridir\" dedi. ZEYTİNLİKLERİ KORUMA ÇAĞRISI Zeytine ülkenin milli bir değeri olduğu için sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, \"Bölgemiz zeytinle geçinir, evladı gibi sever. Zamanında hata yaptık ve birçok zeytinlik alanı betona çevirdik. Bundan sonra kalan zeytinliklerimizi, ovalarımızı gözümüz gibi korumamız lazım. Kendi değerlerimize ve mili değerlerimize sahip çıkmalıyız. Zeytin kanununda yapılacak olan değişikliklere tüm bu yörenin halkı, tüm Türkiye halkı hayır demeli. Biz bu emanetleri geleceğe bırakmalıyız\" diye konuştu. MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ilçenin 2 milyona yakın zeytin ağacı, 50 bin tona yakın zeytin üretimi ve 10 bin tona yakın zeytinyağı ile ilçe ekonomisine ve ülke ekonomisine ciddi katkılar verdiğini hatırlatarak, \"Ayvalık zeytinyağı aroması ve tadıyla özellikli bir yere sahip. Ticaret Odamızın gerçekleştirdiği coğrafi işaretle birlikte markalaşma yolunda ciddi adım atılmış. Eksikliklerimiz var. Bu sahanın aktörlerinin birlik ve beraberliğinin sorunları çözeceğine inanıyorum ve biz de bu sahadaki sorunların çözümüne dönük katkıların içinde olmak istiyoruz\" dedi. \"KÖRFEZİN ZEYTİNYAĞINI HERKESE TATTIRACAĞIZ\" Balıkesir\'deki tarımsal ürün çeşitliliğine dikkat çeken Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, en kaliteli zeytinyağının da kentteki üreticiler tarafından yetiştirildiğini ifade etti. Toplumda zeytinyağı tüketiminin arttırılması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, şöyle konuştu: \"Bu ülkenin büyük hedefleri var. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinde olmak, orada tutunabilmek ve güçlü olmak için bir zamanlar atalarımızın dünyanın büyük bölümüne hükmettikleri gibi ekonomide hüküm sahibi olmak için sevgili çiftçilerimiz işimizi en kaliteli biçimde yapacağız. En kaliteli zeytinyağını burada üreteceğiz, bozulmasına izin vermeyeceğiz. Çiftçilerimiz üretecek bizler de ürünün bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben çiftçime güveniyorum. Bunu korumak kollamak ta bizim görevimiz.\" Konuşmaların ardından Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi ve Balıkesir mehteran takımının gösterisi izlendi. Şölende en iyi çiftçi ödülü Erdinç Tügen\'e verildi. Ziraat Odası tarafından Balıkesir Valisi Yazıcı, Kaymakam Görgülüarslan ve Belediye Başkanı Gençer\'e plaket verildi. Taş baskı sistemi ile ilk hasat ve zeytin sıkımı yapıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindekiler bereketli hasat dilekleriyle zeytin ve zeytinyağı tattı.