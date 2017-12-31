(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta zarar verilen yangın muslukları kullanım dışı kaldı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, belediyenin yangınlara acil müdahale edilmesi için kritik bölgelerdeki sokaklarda yer altı ve yer üstüne yerleştirdiği yangın muslukları, araçların çarparak zarar vermesi ya da parçalarının çalınması nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, can ve mal kaybı yaşanmaması için yangın musluklarına sahip çıkılmasını istedi. Ayvalık İtfaiyesi yetkilileri, geçen hafta içinde Altınova Mahallesi\'nde bir otomobilin çarpıp kırdığı yangın musluğunun yanı sıra Hamdibey Mahallesi’nde hastane, sanayi, ormanlık alan ve değişik yerleşim alanlarında bulunan yangın musluklarının parçalarının çalınması sonucu kullanım dışı kaldığını belirledi. Son günlerde sıkça rastlanan hırsızlık olaylarından sonra İtfaiye Amiri Ahmet Yalvaç, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Yalvaç, 31 tanesi Ayvalık ilçe merkezi ve Sarımsaklı, 34’ü Altınova’da olmak üzere faal durumda 65 yerüstü yangın musluğu ile 1960’lı yıllardan bu yana kullanılan 114 yer altı yangın musluğunun olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ayvalık’ta yangın söndürücü araçların girmesi mümkün olmayan dar sokaklarda, ilçelere uzak mahallelerde bulunan yeraltı ve yerüstü yangın muslukları sık sık kullanım dışı kalıyor. Yangın anından itfaiyenin su alabilmesi için yapılan yangın musluklarının kullanım dışı kalmasının nedenlerinin başında, parçalarının çalınması, araçların park etmek isterken çarparak kırması geliyor. 26 aralıkta Altınova Mahallesi’nde kırılan yangın musluğunu yeniledik. 28 aralıkta Hamdibey Mahallesi Deve Boynu Mevkisi’ndeki yangın musluğunun demir aksamları çalınarak kullanım dışı bırakıldı. Bazen vatandaşlarımız buralardan su almak istiyor. Bunları açmak için özel aparatlar var. Vatandaş zorlayıp kırılmasına bozulmasına neden oluyor. Su alırken yangın musluğuna zarar veriyor. Kendi işini görürken risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bunlar milli servet. Bunları kıran insanların evinde yangın çıkarsa onu söndürebileceğimiz mekanizmalardan biri de yangın musluklarıdır. Yangın muslukları demir aksamlı olduğu için bazen kapaklarını kırıp çalıyor. Yangın esnasında su alamamamız demek, vakit kaybı, can kaybı demek. Ayrıca bir yangın musluğunu yenilenme maliyeti 10 bin lira.\" Yangın musluklarının zarar görmesinden duyarlı vatandaşlar da rahatsız oluyor. Ayvalıklı Ruhsar Üstünsoy, itfaiyecilere yardımcı olmak gerektiğini belirtirken, “Hırsızlık amacıyla yangın musluklarına zarar verenleri kınıyorum. Bu bizim milli servetimiz. Bu durumlarda yetkililere bildirmek gerekiyor” dedi. İlçede yaşayan Beliz Van Der Velde ise “Böyle hırsızlıkların olmaması gerekiyor. Yangın musluklarının kapaklarını çalmak Ayvalık’taki evlerin yanmasına sebep verir. Çünkü Ayvalık’taki evler bitişik, sokaklar dar. Lütfen çalınmasın. Evlerimiz ve hayatımız tehlikede. Yoksa Ayvalık’ımızı yok ederiz” dedi.