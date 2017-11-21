T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta hastanede yangın tatbikatı

Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık Devlet Hastanesi'nde düzenlenen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı

21 Kasım 2017 19:53

Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR\'in Ayvalık Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Ayvalık Devlet Hastanesi\'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Balıkesir AFAD ekipleri de tatbikata destek verdi. Tatbikat, bir hastane personelinin yangını fark ederek \"yangın var\" diye bağırmasıyla başladı. Duman makinesiyle duman üflenerek gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye arasözleri siren sesleriyle olay yerine gelip, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye erleri, yangında mahsur kalanları dışarı çıkardı. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade etti. Amacın olası bir yangın sırasında ekiplerinin eksikliklerini ve hatalarını görebilmek olduğunu vurgulayan Yalvaç, \"Özellikle hasta tahliyeleri sırasında en çabuk ve güvenli şekilde hastalarla, vatandaşlarımızı tahliye edebilme konusunda titiz bir çalışma oldu. Bununla birlikte de yaptığımız işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu da vatandaşlarımızın gözleri önüne serdik\" dedi. Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl ise, hastane idaresi olarak olası bir yangın ya da benzeri doğal afete karşı her türlü önlemi aldıklarının altını çizerek, \"Tabi bu önlemlerin yanı sıra bu tür tatbikatlarla da personelimizin bilinçlendirilmesine çalışıyoruz. Bugün bu tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Umarım bu tür olumsuz olaylar gerçekleşmez. Ama biz yine de her türlü durumda her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak zorundayız\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüsnü EVRENAYVALIK Balıkesir DHABALIKESİR Ayvalık Devlet HastanesiAyvalık Devlet Hastanesi Balıkesir Büyükşehir BelediyesiDaire BaşkanlığıAyvalıkGrup AmirliğiBalıkesir AFADTatbikatDumanGrup Amiri Ahmet YalvaçAmacın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24