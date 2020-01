(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta hastanede yangın tatbikatı

Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR\'in Ayvalık Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Ayvalık Devlet Hastanesi\'nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Balıkesir AFAD ekipleri de tatbikata destek verdi. Tatbikat, bir hastane personelinin yangını fark ederek \"yangın var\" diye bağırmasıyla başladı. Duman makinesiyle duman üflenerek gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye arasözleri siren sesleriyle olay yerine gelip, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye erleri, yangında mahsur kalanları dışarı çıkardı. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade etti. Amacın olası bir yangın sırasında ekiplerinin eksikliklerini ve hatalarını görebilmek olduğunu vurgulayan Yalvaç, \"Özellikle hasta tahliyeleri sırasında en çabuk ve güvenli şekilde hastalarla, vatandaşlarımızı tahliye edebilme konusunda titiz bir çalışma oldu. Bununla birlikte de yaptığımız işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu da vatandaşlarımızın gözleri önüne serdik\" dedi. Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl ise, hastane idaresi olarak olası bir yangın ya da benzeri doğal afete karşı her türlü önlemi aldıklarının altını çizerek, \"Tabi bu önlemlerin yanı sıra bu tür tatbikatlarla da personelimizin bilinçlendirilmesine çalışıyoruz. Bugün bu tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Umarım bu tür olumsuz olaylar gerçekleşmez. Ama biz yine de her türlü durumda her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak zorundayız\" diye konuştu.