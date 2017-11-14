(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta diyabete dikkat çekildi

Kadri KAYA AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Birimi tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda bugün saat 12.30\'da bir grup vatandaş bir araya geldi. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında ise Ayvalık Devlet Hastanesi Diyabet Hemşiresi Sevgi Duman, diyabet hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Ayvalık\'ta diyabet hastalığında yüzde 15 oranında artış yaşandığını ve hastalığın farkında olmayan veya gizli diyabet hastalığı bulunan kişi sayısının da yaklaşık yüzde 20 oranında olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer de etkinliğe gelerek hem sağlık personeline hem de hastalara destek verdi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde \'Diyabetimi yönetiyorum, Sağlıklı beslen, egzersiz yap, diyabetten korun, Diyabeti durduralım ve Diyabet hastalık değil yaşam tarzıdır\' yazılı dövizler taşıdı. Açıklamaya katılanlar sesizce dağıldı.