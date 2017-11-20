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(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta 50 kaçak ile 6 organizatör yakaladı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye hazırlanan 50 kaçak ile 6 organizatör, polis ekiplerince yakalandı

20 Kasım 2017 18:49

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye hazırlanan 50 kaçak ile 6 organizatör, polis ekiplerince yakalandı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cunda Adası Patriça Mevkii\'ne, yasa dışı geçiş için bir grup kaçağın getirildiğini öğrenince harekete geçti. Operasyon yapan ekipler, yasa dışı geçiş hazırlığındaki Afrika, Suriye ve Irak uyruklu 50 kaçak ile 6 organizatörü yakaladı. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu kaçaklar, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçakların işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi\'ne gönderileceği öğrenildi. Yakalanan 6 organizatörün ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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