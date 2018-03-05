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(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta deve güreşi heyecanı yaşandı

İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200 deve kıyasıya güreşti

05 Mart 2018 00:22

İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali\'nde; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200 deve kıyasıya güreşti.

Ayvacık panayır yeri alanındaki Güreş Arenası’nda yapılan deve güreşlerine, Çanakkale’nin yanı sıra, Balıkesir, Muğla, Aydın, Denizli, Antalya ve İzmir’den bölgelerinin ünlü develeri katıldı. Yaklaşık 200 devenin katıldığı güreşlerde, Ayvacık Belediye Başkanlığı Kupası’nda final mücadelesi yaparak derece alan \'Kanka\' ve \'Karaali\' isimli develerin sahiplerine, kupalarını Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin verdi.

Başkan Şahin, Ayvacık ilçesinde Osmanlı Devleti döneminde 18’inci yüzyılda 2 bine yakın devenin bulunduğunu ifade ederek, “Ayvacık’ın devecilik kültürü eski yıllara dayanıyor. Bu kültürel etkinliğin ikincisini düzenledik. Yoğun bir katılımın olması da bizleri sevindirdi. Bu tür kültürel etkinlikleri sürdürmek istiyoruz” dedi.

Kupa güreşlerinin ardından Ayvacık Güreş Arenası’nda, Suriye\'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen askerler için dualar da edildi.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği deve güreşleri heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Güreşleri izleyenler arasında AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de yer aldı.

 

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