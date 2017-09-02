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(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 49 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 49 kaçak yakalandı

02 Eylül 2017 19:01

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 49 kaçak yakalandı. Ayvacık\'ın Bademli Mevkisi\'nden dün saat 23.00 sıralarında lastik bot ile denize açıldıkları belirlenen kaçaklar, kıyıdan 2 mil açıkta Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-80 botu tarafından tespit edildi. Durdurulan botta bulunan ve yasa dışı yollardan Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 49 Suriyeli yakalandı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınıp, Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi. Burada giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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