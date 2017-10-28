(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 45 kaçak ve 3 organizatör yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığındaki 45 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Ayrıca kaçışı organize ettikleri ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bu sabah, Ayvacık\'ın Gülpınar Köyü\'nün Akliman sahilinde kaçak grubu olduğunu belirledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 45 kaçak yakalandı. Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçılığını organize ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kaçakların, Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği belirtildi.