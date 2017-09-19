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(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 36 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 36 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı

19 Eylül 2017 19:31

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 36 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler bugün öğle saatlerinde, bir grubun kaçağın saklandığını öğrendiği, Koyunevi Köyü Sokakağzı Koyu Güldiken Mevkii\'ne operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Kongo uyruklu 36 kaçak yakaladı. Yakalananlar minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklar, Ayvacık Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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