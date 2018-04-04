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(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 17 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi sahilinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’na tekneyle gitmeye çalışan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı

04 Nisan 2018 22:21

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi sahilinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’na tekneyle gitmeye çalışan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 08.00 sıralarında Babakale Burnu mevkiinde, kıyıdan 1 mil açıkta bir grup kaçak göçmenin fiber tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası\'na doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığı ekibinin durdurduğu teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

TCSG 109 Botu ile Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarına getirilen kaçak göçmenler, daha sonra, KB 4301 Botu ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na taşındı. Kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Yasal işlemlerin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
 

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