(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Karaman: "Hedefimiz, Kasımpaşa maçına kadar hazır olmak"

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) Süper Lig\'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, ikinci devre hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde sürdürüyor. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde gerçekleşen idmana izinli olan Vagner Love katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. İdman öncesinde çalışmaları değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, konuşmasına transfer müjdesi vererek başladı. Yönetimin yeni bir oyuncuyla el sıkıştığını belirten Karaman, \"Transfer dönemi yoğun. Bugün Barış Başdaş aramıza katıldı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Ama bizim öncelikli hedefimiz fiziksel ve taktiksel anlamda 19 Ocak\'ta oynayacağımız Kasımpaşa maçına hazır olmak\" dedi. \"YUKARIYA TAŞIMAMIZ GEREKİYOR\" Gazetecilerin takımın performansına ilişkin sorularına ise Hikmet Karaman, şöyle yanıt verdi: \"Henüz erken. Geçen yıldan tanıdığımız kadroda kaliteli oyuncular var ama mutlaka performans ve form olarak bazı oyuncuları yukarıya taşımamız gerekiyor. İlk 17 maçın verdiği analizde hücumu iyi yapan, skor yeteneği olan, Vagner Love gibi üst düzey oyuncuların bireysel katkıları sonuca yansımış. Diğer taraftan defansa bakarsak, çok gol yemişiz. Defans aynı zamanda önden başlar arkaya kadar gider. Bir bütün halinde takım defansını iyi yapmamız gerekiyor. Belki ortaya yapılacak takviyeden sonra oyuncuları rekabet ortamını artırmak veya aynı kadro içerisinde performansını yukarıya çekeceğimiz ya da oynamayan oyuncuları ortaya çıkarabileceğimiz, çalışmalar olabilir.\" \"YOĞUN PROGRAM LAZIM\" Hazırlıklara başladıklarını fakat takımın izin süresinin uzun olduğunu ifade eden Karaman, \"Bu takım 13-14 gün izin yaptı. Bana göre uzun bir süre. Kupa maçı oynayanlar biraz avantajlı. 14 gün izin yapan takımın bilimsel anlamda açığını 2 günlük idmanla kapatıyorsunuz. Bu oyuncuları hazırlamak için yoğun bir program lazım\" diye konuştu. VAGNER LOVE YORUMU Hikmet Karaman, Vagner Love\'un takıma ne zaman katılacağına yönelik soruya ise kendilerinden önce bir program yapıldığını ve teknik ekibin de bu programa uyduğunu söyledi. Kendi tesislerinde son idmanını yapan takım, yarın ilçedeki Gold City Otel\'de kampa girecek.