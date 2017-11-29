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(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor kupa maçına hazır

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

29 Kasım 2017 18:58

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarın karşılaşacağı Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında yarın TFF 1\'inci Lig takımı Giresunspor ile karşılaşacak. Giresun Atatürk Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30\'da başlayacak. Turuncu yeşilli takımda sakatlığı bulunan Vagner Love, Junior Fernandes, Fabrice N\'Sakala, Mbilla Etame, Ioannis Maniatis, Efecan Karaca ve Alpay Koçaklı\'nın kupa maçında forma giymesi beklenmiyor. HAZIRLIKLAR TAMAM Aytemiz Alanyaspor kupa maçı öncesi hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde yaptığı son idmanla tamamladı. Teknik direktör Safet Susic gözetiminde gerçekleşen antrenmana sakatlığı bulunan oyuncular katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan N\'Sakala ve Alpay ise takımdan ayrı çalıştı. \"FAZLA EKSİĞİZ\" Sportif Direktör Taner Savut, antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ziraat Türkiye Kupası\'nda hedeflerinin gidebildikleri yere kadar gitmek olduğunu belirten Savut, kupa statüsüne göre her turda çift maç oynanacağını söyledi. Savut, \"Deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönebilirsek işimizi biraz daha kolaylaştırabileceğimizi düşünüyorum. Pazartesi günü ise ligde Kayserispor ile karşılaşacağız. Oynayan futbolcularımız açısından biraz fazla eksiğiz ancak sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız için bu maç önemli bir şans olacak. Bu şansı iyi değerlendireceklerini umut ediyorum. Özellikle hücum hattında çok önemli oyuncularımız yok ancak bunun arkasına sığınmayacağız. Alanyaspor her maça aynı mantaliteyle çıkacak\" dedi.

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