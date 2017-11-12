(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor ile Karabükspor golsüz berabere kaldı

Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Manavgat Belediyesi Atatürk Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi. Karşılamaya Aytemiz Alanyaspor Riou, Cenk Ahmet, Birol, Welinton, Berkan, Sackey, Taha, Emre Nefiz, Lungu, Yusuf ve Vagner Love ilk 11\'iyle çıktı. Kardemir Karabükspor ise Ahmet, Papp, Barış, Dany, Ibanez, Gaman, Osman, İlhan, Tanase, Seleznov ve Yatabare ilk 11\'iyle maça başladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Riou\'nun yerine Ufuk, Welinton\'un yerine Hasan sahaya çıktı. 57\'nci dakikada Tanase\'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa bu kez İlhan vurdu ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi. 70\'inci dakikada Vagner Love yerini Rauf\'a, Taha ise Durmuş\'a bıraktı. 72\'nci dakikada Berkan soldan ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Yusuf\'tan önce Hakan topu kornere gönderdi. Emre Nefiz\'in pasında topla buluşan Cenk Ahmet sert vurdu ancak top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın 85\'inci dakikasında Yusuf ve Emre Nefiz yerlerini Sergen ve Berat\'a bıraktı. Mücadele golsüz tamamlandı.