(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçın ardından

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - SÜPER Lig\'in 12\'nci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından teknik adamlar karşılaştırmayı değerlendirdi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı. Sahadan galip ayrılmaktan mutlu olduklarını, maçın tahmin ettikleri gibi zorlu geçtiğini belirten Susic, \"Önceden tahmin ettiğimiz gibi çok zor bir maç oldu. 7-8 oyuncumuz vardı ki onlar geçen hafta milli takımlarına gitti. Aynı zamanda hesaplamadığımız Fernandes sakatlığı vardı ve bu yüzden bu maçın zor geçeceğini biliyordum. Oyuncularıma devre arasında \'Kazanmasanız da kaybetmeyelim\' diye telkinde bulundum. Büyük şans ve güzel bir golle kazandık\" dedi. \"SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YAPTIK\" Ligdeki hedeflerinden de bahseden Susic, \"Bundan sonra aşağı değil de biraz daha yukarıya bakıp hedeflerimizi ona göre düzenlememiz gerekir. İleriye daha iyi, rahat bakacağız. Biliyorsunuz geçen hafta Fernandes bu maçta da Taha ve Vagner Love\'un sakatlıkları var. Umut ediyorum bir an önce takıma katılırlar. Çok büyük ara vermemelerini umuyorum. Biraz sistemde değişiklik yaptık. Daha önce tek ön libero sistemle oynuyorduk, şimdi iki ön libero sistem var. Taha ve Fofana ile oynuyoruz. İkisi de mücadeleci ve top kapmayı iyi bilen oyuncular ve bu yüzden gol yemeyle alakalı daha az sorunlarımız var\" diye konuştu. EVKUR YENİ MALATYASPOR CEPHESİ Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise şöyle dedi: \"İlk yarıda Alanyaspor bizden daha çok topa sahip olan takımdı. Biz de 2-3 gol pozisyona girip, 25\'inci dakikadan sonra oyunun dengesini sağladık. İkinci yarıda maalesef yediğimiz bir kontratak golünde, bizim gol atacağımız bir pozisyonda Nacer topa daha iyi vurmuş olsaydı belki 1-0 öne biz geçecektik. O pozisyonun arkasından gelen yediğimiz bir kontratak, Vagner\'in iyi vuruşuyla takımını galibiyete taşıdı. İkinci yarıda oyunun genelinde topa biz sahip olduk. 90 dakikanın geneline baktığımızda yüzde 54 topa biz sahip olduk. Pas yüzdemiz iyi, ikili mücadelemiz iyi, yüzde 55 ikili mücadele yaptık ama sonuçta bunlar bir şeye fayda etmiyor. Çünkü elinize geçen fırsatları iyi değerlendiremediğiniz zaman mağlup oluyorsunuz. Bu Başakşehir maçında da aynı şekilde olmuştu. 7-8 gol pozisyonuna girmiştik, değerlendiremedik. Bugün o gol pozisyonlarına girme hedefimiz vardı. Maalesef direkten dönüyor, ne bileyim son vuruşu iyi yapamıyoruz. Konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Topa vuruyorsanız inanarak vurmanız lazım, \'gol atacağım\' diyerek vurmanız lazım. O olmayınca mağlup ayrılıyorsunuz.\"