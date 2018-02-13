T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu Bu yıl canımız çok yandı

Engin ANAK  ALANYA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, Hakem kararlarını pek eleştirmem

13 Şubat 2018 22:47

Engin ANAK  ALANYA (Antalya), (DHA)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor\'da başkan Hasan Çavuşoğlu, Hakem kararlarını pek eleştirmem. Bu yıl canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama hatalar oluyor maalesef dedi.
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri\'nde gazetecilerle bir araya geldi. Takımın Süper Lig\'e ilk çıktığı sezonda koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Ancak bu yıl, geçen yıldan daha da zor. Küme düşme potasının yakınındayız. Özellikle son oynadığımız Karabük ve Konya maçları hiç beklemediğimiz sonuçlar oldu. Karabük maçında çok iyi oynamadık ve yakaladığımız fırsatları da değerlendiremedik. Rakipten de gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. Çok üzüldüğümüz bir maçtı. Atiker Konyaspor maçı dönüm maçıydı. Teknik ekip ve oyuncularımız maça çok iyi hazırlandı. Mesaimizin tüm zamanını da kulüpte harcadık ama maalesef Atiker Konyaspor maçında 2-1 mağlup olduk dedi.
KARARLAR ALEYHİMİZE
Konyaspor maçındaki hakem kararlarını da değerlendiren Hasan Çavuşoğlu, Hakemin verdiği ve vermediği pozisyonlar bizim aleyhimize gelişti. Verilmeyen 3 penaltımız var ve bizim aleyhimize verilen penaltı da net değil. Ben hakem kararlarını pek eleştirmem. Bu yıl canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama hatalar oluyor maalesef diye konuştu.
BU TÜR DESTEK OLMAZ
Başkan Çavuşoğlu 6 yıldır kulübün yönetiminde başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, şöyle dedi
Bu sürede 2 şampiyonluk ve Süper Lig\'de de ilk yılımızda hedeflediğimizi gerçekleştirdik. Buna rağmen şehrin kulübe destek olması noktasında çok çalışmamıza rağmen istediğimize ulaşamadık. Konya maçına gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik ama olmadı. Üzüldük. Sahaya yabancı madde atan ve çirkin tezahüratta bulunanları da taraftarımız olarak kabul etmiyoruz. Bunlara inşallah yasak getirilecektir. Bu tür destek olmaz. Alanyaspor yönetiminin yaptıklarını görmezden gelenler var. Biz Alanyaspor\'un ligde kalması için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Şu anda daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var. 6 yıl önce takım kayyuma gitmeden önce gazeteciler sahip çıktı, daha sonra bizler geldik. O zaman Alanyaspor\'un durumu da belliydi. İcra dosyaları kapıdaydı. Biz o zaman bu takımı 1\'inci Lig\'e, Süper Lig\'e çıkaracağız demedik. Bizim de şevke ihtiyacımız var. Bu şehir sadece taraftarlardan ibaret değil. Şehrin takımına sahip çıkması herkesin boyun borcu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKAntalya DHA Spor Toto Süper LigAytemiz AlanyasporHasanHakemBuHiçAytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı HasanAlanyaspor Cengiz Aydoğan Spor TesisleriTakımın Süper LigAncakKümeKarabükKonyaRakiptenAtiker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24