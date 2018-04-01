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(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Beşiktaş'ı bu kadar kötü yakalamışken, 1 puan alabilirdik"

Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA)   Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

01 Nisan 2018 02:44

Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA)


 

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Beşiktaş\'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor\'da başkan Hasan Çavuşoğlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın genelinde çok pozisyon olmadığını belirten başkan Çavuşoğlu, \"Kaleci Haydar\'a zorlayıcı bir top gelmedi. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Beşiktaş\'ın bir golü, bir de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu vardı. Buraya 1 puan alma ümidiyle gelmiştik. Önümüzdeki maça bakacağız. Beşiktaş\'ı kötü oynadığı bir maçta yakalamışken en azından 1 puan alma şansımız vardı\" dedi. 

Saha içerisindeki gerginliklerle ilgili gelen bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, \"Hakem bazı pozisyonlarda gördüğünü çalmaya çalıştı ama bazı pozisyonlarda biraz ipin ucu kaçtı. Saha içinde bunlar olabilir\" diyerek sözlerini tamamladı.

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