(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)







SPOR Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maça çok iyi başladıklarını söyledi. Taraftara teşekkür eden Bakkal, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ne zaman çağırsak bu taraftar geldi, istedik tribünü doldurdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu taraftar grubuyla, onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Maçı baştan sona kadar üstün oynayan bir Alanyaspor takımı vardı. Bu takım haftalar öncesinden, geçen hafta yenilmemize rağmen, oynadığımız coşkulu ve tempolu oyunu, oyuncularıma Beşiktaş maçının hemen ardından söylemiştim ve öyle de oldu. Özellikle kontratağa iyi çıkan Akhisar takımını durdurup, çok net pozisyonlar bulduk ve bunların 3 tanesini değerlendirdik. Net bir galibiyet aldık. Özellikle 2’nci devreye çıkarken bize yakışan bu 2 golün arkasına sığınmayıp, daha fazla fedakârlık yapıp skoru artırma düşüncesindeydik. Gol de son dakika geldi” dedi.



‘VİRAJI DÖNME GALİBİYETİYDİ’



Alınan 3 puandan dolayı keyifli olduğunu aktaran Mesut Bakkal, “Keyifliyim, 31 puan yaptık. Büyük bir avantaj sağladık. Şimdi bu avantajın arkasında durup devam edeceğiz. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu sıcak havada inanılmaz bir mücadele. İki takım oyuncuları da tempolarını hiç düşürmedi. Şimdi önümüzde 6 maçımız var. Bu 6 maçın ne getireceğini biliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Malatyaspor, arkasından Galatasaray devam edeceğiz. Bu 31 puanı inşallah 2 veya 3 tane galibiyetle Alanyaspor’u layık olduğu yerde bitirmesine çalışacağız. Tek isteğim bu. Bu galibiyet çok önemliydi. Virajı dönme galibiyetiydi. Onun için de camiaya hayırlı olsun” diye konuştu.



AKHİSARSPOR CEPHESİ



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise ilk golü kalelerinde görmelerinin ardından oyunda değişiklik olduğunu söyledi. Gölü yedikten sonra maçın büyük bölümünün istedikleri gibi gitmediğini anlatan Buruk, şöyle dedi:



“Çok fazla hata yaptık, çok fazla top kaybı yaptık. Özellikle savunmada çok fazla açık verdik. Rakibimizin usta ayakları, önemli oyuncuları çok rahat bir şekilde zaman zaman kalemize geldi. İlk yarının sonunda ikinci golü yiyince devrede hamlelerimiz oldu. İkinci yarı biraz daha dengeli başladı ama golü çok geç bulduk, çok geç bulduğumuz golün ardından yaptığımız hatayla 3’üncü golü yedik. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Rakibiz bizden daha çok kazanmayı istedi. Çok daha konsantreydiler. Çok daha fazla mücadele ettikleri daha az hata yaptılar ve maçı kazandılar. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bizim için bundan sonra cuma günü oynayacağımız Beşiktaş maçı daha önem kazandı. Ona hazırlanacağız. Eksikliklerimiz vardı bugün. Bu maçtan önce eksikliklerimiz tamamlarsak bizim için önemli olacak. Üzüntülüyüz inşallah cuma günü Beşiktaş ile yapacağımız maçta bugünkü hataları yapmayarak daha iyi bir oyun ortaya koyarız.”