(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) - SÜPER Lig’in 16’ncı haftasında 1-1 sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü de maçı değerlendirdi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, son dakikada buldukları golden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Susic, “Son dakikalarda gol atan takımlar, puan alan takımlar mutludurlar, şanslıdırlar. Ben de öyle hissediyorum. Oyuncularım 90 dakika boyunca çok mücadele etti. 1-0’dan sonra çok fazla efor sarf ettik. Hala hazır olamayan oyuncularımız da var. Bir de Emre Akbaba gibi takım için çok önemli bir oyuncumuz yoktu. Şanslıydık. Bu akşam son dakikada da olsa gol attık. Ancak Kayseri maçında da son dakikada gol yemiştik. Bugün de gol attık. Şu anda 18 puanımız var. Son oynayacağımız Antalya maçı var. O maçı da en iyi şekilde bitirip, devre arasına rahat bir şekilde girmek istiyoruz” dedi



SİVASSPOR CEPHESİ



Rakipleriyle oyun yapılarının benzerlik gösterdiğini belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise şöyle dedi:



“Her iki takımın da oyun yapısı hemen hemen aynı. İkinci bölgede karşılayalım, erken çıkalım. Böyle oyuncuları var, bizim de var. Öyle başladı oyun. İkinci yarı biz golü bulduktan sonra farklı bir yöne gitti. İyi kullanabilseydik, belki oyunu farklı kazanabilirdik. Futbolda biliyorsunuz maçın 50’nci dakikası, 90’ıncı dakikası diye bir şey yoktur. Son saniyesine, hakemin düdüğüne kadar çok ciddi, çok konsantre olmak lazım. Farklı kazanabileceğimiz, belki de golden sonra çok farklı öne geçebileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik. O yüzden iyi mücadele ediyoruz. Belli bölgelerde kısıtlı bir kadromuz var. Özellikle bugünkü maçta 2 sakat olunca pek müdahalede bulunamadık. Söylediğim gibi oyuncularım çok istekli oynuyor. Kısıtlı kadroya rağmen bayağı başarılı işler yapıyorlar. Kendilerini kutluyorum. Alanyaspor’a da başarılar diliyorum.”