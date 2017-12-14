(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor - Akın Çorap Giresunspor maçının ardından

Engin ANAK ALANYA, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5?inci Tur rövanş maçında TFF 1?inci Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor?u sahasında konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası?na veda etti. Bu sonuçla Akın Çorap Giresunspor ise son 16?ya kalmaya hak kazandı. Karşılaşma sonrasında iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, konuşmasına Giresunspor\'u tebrik ederek başladı. Maça çıkmadan önce kazanacaklarını ümit ettiğini belirten Susic, ?Maçtan önceki inancım bu maçı 2-0, 3-1 kazanma yönündeydi. Maalesef birinci dakikada gol yiyince bütün planlar değişti. Yani 1-0\'dan sonra işlerin daha zor gideceğini biliyorsunuz. Öncelikli düşüncemiz hafta sonu oynayacağımız Sivasspor maçı. Bu yüzden elimizdeki en iyi kadroyu sahaya sürmedim. Bazı oyuncularımı dinlendirdim bazılarını oyuna hiç sokmadım. Giresun haklı bir şekilde turu geçti. Bizim şu anki hedefimiz önümüzdeki Sivasspor maçı. Bu maçı kazanarak sıkıntılı bir duruma girmek istemiyoruz dedi.

ÜST DÜZEY MÜCADELE

İlk maçta aldıkları skorun ardından rövanş maçına avantajlı çıktıklarını anlatan Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, ?İlk maçta 4-2\'lik bir skor avantajı vardı. Sonuçta karşımızda bir Süper Lig takımı vardı. Tur atlamak istiyorduk. Bugün de bu doğrultuda çok iyi mücadele ettik. Belki ofansif anlamda çok iyi değil ama mücadele açısından oyuncularım çok üst düzey mücadele etti. Yakaladığımız 3-4 pozisyonun 2\'sini gole çevirip tur atlayarak Türkiye Kupası\'nda yolumuza devam ediyoruz. Bizim için asıl olan lig olsa da, 2 kulvarda da tüm oyuncularımızı kullanarak devam edeceğiz. Hem ligde hem de kupada oldukça iyi mücadele ediyorlar ki bu mücadele de bize turu getirdi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum diye konuştu.