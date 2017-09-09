(Görüntülü Haber) Ayşenur Arslan: 'Cumhuriyet kadını olmanın iltifat ya da hakaret sayıldığı bir ülkedeyiz'

İSTANBUL, (DHA) -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları\'nda Adalet Söyleşileri\'ne konuk olan yazar Ayşenur Arslan, Türkiye\'de kadın olmanın son zamanlarda daha da zorlaştığına dikkat çekerek, \'Cumhuriyet kadını olmanın iltifat ya da hakaret sayıldığı bir ülkedeyiz\' dedi. Çardak Altı Sohbetleri, Adalet Söyleşileri\'nin diğer konukları oyuncu Deniz Türkali ve yayın yönetmeni Deniz Yüce Başarır oldu. Söyleşide \'Edebiyatta ve Medyada Kadın Olmak\' konusunu tartışıldı. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydan\'nda gerçekleştirilen sohbetlerde Ayşenur Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: \'Empati, doğurma gücünden gelen yaşam saygısı, vicdan gibi kelimelerle kadınlığın karşılığında ne varsa, Türkiye\'de kadın olarak var olmak sadece medyada değil, her yerde zor. Kadın olarak çıkamıyorsunuz. Sizden istenen erkeğin bir adım gerisinde, 3 çocuğu doğurmak üzere bir mukaveleye imza atmış olmanız. Ben, benimle eşit düzeyde, eşit unvana sahip kişilerin hep yarısı kadar maaş aldım. 8 küsur yıl Ali Kırca ile birlikte çalıştım, haber merkezinin başındaydım, o bültenin sorumluluğu A\'dan Z\'ye benim sorumluluğumdaydı. Buna rağmen yöneticiler bana Ali Kırca\'nın asistanı muamelesi yaptı. Türkiye?de son yıllarda kadın olarak o kadar çok mevzi kaybettik ki; şimdi Cumhuriyet kadını olmanın iltifat ya da hakaret olduğu bir ülkedeyiz. \'ENSEST NORMAL, TECAVÜZ OLABİLİR\' DENİLEN BİR ÜLKEDEYİZ\' Türkiye?de kadınların başa çıkmak zorunda kaldığı zorlukların büyüklüğüne vurgu yapan Deniz Yüca Başarır ise, \'Her gün yüzlerce kadının öldürüldüğü bir memlekette yaşıyoruz. \'Ensest normal, tecavüz olabilir denilen bir ülkedeyiz. Bu yüzden \'Kadın\' meselesi çok konuşulmalı diye konuştu. \'EVLİYA ÇELEBİ VE İSTANBUL\' BEYLİKDÜZÜ\'NDE KONUŞULDU Sahaf festivali kapsamındaki bir diğer söyleşi ile devam eden programda \'Evliya Çelebi ve İstanbul\' konuşuldu. Pelin Batu moderatörlüğündeki söyleşide Mehmet Berk Yaltırık, Cengiz Özdemir ve ozan Sağsöz Evliya Çelebi ve İstanbul hakkında bilgi verdi. EDİP AKBAYRAM BEYLİKDÜZÜ HALKININ GÖNÜLLERİNİ TİTRETTİ Söyleşiler sonrası sahne alan Edip Akbayram ise vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Sahneye \'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz\' parçasıyla çıkan Akbayram büyük alkış topladı. Konser sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akbayram\'a çiçek ve plaket taktim etti.