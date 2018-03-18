T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vurup kaçan kişi yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K

18 Mart 2018 16:20

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Gülbahar K.\'nin evini basıp tüfek ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Ömer B., yakalanarak, adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 02.30 sıralarında Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak\'ta bulunan Gülbahar K.\'ye ait evde meydana geldi. Gülbahar K. kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ömer B.\'den ayrılmak istedi. Ömer B., bunun üzerine Gülbahar K.\'nin evine gitti. Ömer B. ile Gülbahar K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer B. yanında getirdiği tüfekle Gülbahar K.\'ye ateş açtı. Gülbahar K., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Ömer B. ise olayın ardından aracına binerek kaçtı. Hastanede tedavisi süren Gülbahar K.\'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ömer B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ömer B., dün gece Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı. Gözaltına alınan Ömer B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA BOLUGülbaharOlaySemerkant Mahallesi Karabacakoğlu SokakTartışmanınHastanedeOlayınBolu Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Cinayet Büro AmirliğiBorazanlar Mahallesi Hürriyet CaddesiGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24