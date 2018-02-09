(Görüntülü Haber) Aynı yolda iki kaza kameralara yansıdı

Sinan KABATEPE EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde D.D.\'ye (9) otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı. Aynı yolda anne ve çocuğunun hızla gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu o onlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Kepez Mahallesi\'nde önceki gün meydana gelen kazada, Savaş K.\'nın kullandığı 67 UG 883 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan D.D.\'ye çarptı. Yola savrulan küçük kız yaralandı. Kazaya tanık olan anne ve babası sağlık ekiplerine haber verdi. Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan D.D., tedavi altına alındı. Kaza anı kameralara yansıdı. Aynı yolda birkaç saat sonra ise ikinci bir kaza son anda önlendi. Kameraya yansıyan görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen bir anne ile çocuğa arkadan gelen aracın çarpmamak için fren yaptığı yan kayarak durabildiği, arkadan gelen ikinci aracın da anne ve duran otomobilin arasından kıl payı geçtiği görüldü.