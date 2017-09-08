(Görüntülü Haber) Aydınlı Romanların sesi oldular

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN\'da ilk kez kurulan 25 kişilik Roman Bando takımı, Roman vatandaşın sesi olacak. İlk konserini İncirliova\'da veren Roman Bando takımı, izleyenlerden tam not aldı. Roman Bando takımı, ilk konserini İncirliova\'da verdi. İlk kez sahre alan bando katımı, beğeni kazandı. Aydın Romanlar Federasyon Başkanı Abdül Aydeniz, \"Aydın\'da 12 dernek ve 100 bine yakın Roman vatandaşlarımız var. İki ay önce Efeler Belediyesi, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi ve Aydın Roman Dernekleri Federasyonu ile birlikte yapmış olduğumuz bu çalışma, kısa sürede tamamlandı. Roman vatandaşlarımızın kulakları müziğe yatkın olduğundan dolayı kısa süre içerisinde marşları çözebildik. 25 kişilik böyle güzel bir bando oluşturduk. Bu bando sayesinde Aydın\'da Romanların ismini kötü algılardan yıkacağımıza inanıyorum. Aydın\'da yapılacak olan bütün festivallere, ilk etapta ise İncirliova\'da bunun başlangıcını yaptık. İlk defa Roman bandosunu burada başlatıyoruz. Konserimizi burada düzenliyoruz. İnşallah Aydın ve çevresinde de festivallere, konserlere, davetlere, açılışlara Efeler Roman Bandosu olarak ta teklifleri bekliyoruz\" dedi.