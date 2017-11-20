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(Görüntülü Haber) Aydınlı öğrenciler kışlık ayakkabıya kavuştu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler İlçesi'ndeki Kocagür İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 192 öğrenciye, ASTİM yönetimi tarafından alınan ayakkabıları dağıttı

20 Kasım 2017 19:03

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler İlçesi\'ndeki Kocagür İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören 192 öğrenciye, ASTİM yönetimi tarafından alınan ayakkabıları dağıttı. Ayakkabıları alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından alınan 192 çift kışlık ayakkabı, törenle Kocagür İlk ve Ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu törene katıldı. Öğrenciler, Vali Köşger\'i çiçeklerle karşıladı. Okulda Vali Köşger, bazı öğrencilere kitap okuttu, \"Daha iyi olun ve daha iyi okuyun\" diyerek nasihatte bulundu. Vali Yavuz Selim Köşger ve Başkan Özakcan, daha sonra ayakkabıların dağıtımına geçti. Ayakkabısını alan öğrenciler, hemen açarak ayaklarına sevinçle giydi. Kocagür\'e her zaman önem verdiklerini ifade eden Vali Köşger, \"ASTİM Organize Sanayi Bölgesi İşadamları ve Yönetimine teşekkür ederiz\" dedi. OKUL İSTEDİ Tören sonrasında Okul Aile Birliği Başkanı olan Saadet Haykır Vali Köşger ise \"Mahallemizde tek okul var. Yeterli gelmiyor. Birçok öğrenci, Efeler\'e eğitim yapmaya gidiyor. Bu konuda yeni bir okul yapılması için sizden destek istiyoruz\" dedi. Vali Köşger ise, \"Kocagür için eğer okul ihtiyacı varsa tabi ki değerlendirilir. Biz zaten buraya gerekli desteği yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz\" diye cevap verdi.

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