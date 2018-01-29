(Görüntülü Haber) Aydınlardan metal işçisine destek

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde bulunan ve grev kararı Bakanlar Kurulu kararı ile engellenen bakır fabrikasında çalışan işçilere Dr. Levent Dölek ile Prof. Dr. İzzettin Önder destek oldu. Aydınlara imzalattığı bildiriyi işçilere okuyan Dölek, MESS\'in, OHAL kapsamında hükümetin aldığı grev yasağı kararına güvenerek işçileri sefalete mahkum ettiğini sövyledi. \'MESS\'e, OHAL\'e, grev yasaklarına karşı metal işçisiyle birlikteyiz. Biz de grevin gözcüsü olacağız\' başlıklı bildiriye imza atan Prof. Dr. İzzettin Önder ile Dr. Levent Dölek, Darıca\'da kurulu bulunan bakır fabrikasına destek ziyaretinde bulundu. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Levent Dölek ile görüşerek, basın açıklamasının izne bağlı olduğunu, suç işeyeceklerini ve işlem yapmak durumunda kalacaklarını belirtti. Dölek ise, basın açıklaması yapmayacaklarını, sadece işçilere bir bildiri okuyacaklarını ifade etti. Karşılıklı görüşmelerin ardından okunacak bildirinin metni polise verilerek izin alındı. Metal sektöründe sendikalar tarafından 2 Şubat\'ta başlayacağı ilan edilen grev, Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandığını hatırlatan Dölek, metal işçilerinin grevini ve haklı mücadelesini desteklemek için geçen hafta bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Bildiriye 136 aydın ve akademisyenin imza attığını söyleyen Dölek, grev kararı yasağının bu kadar hızlı bir şekilde alınmasının kendilerini üzdüğünü ifade ederken, metal işçilerinin alınan kararı tanımadıklarını ve 2 Şubat\'ta greve çıkacaklarını ifade etti. Alınan grev kararının haklı sebeplere dayandığını söyleyen Dölek, \"Şirketler bir biri ardına kar ve ihracat rekorları kırarken, cirolar katlanırken, patron sendikası MESS, yüzde 6.4 zam ile sefalet ücreti dayatmaktadır. Patronlar, ayrıca 3 senelik sözleşme dayatması ile aşırı sömürüye dayanan kârlarını daha uzun süreye yaymak niyetindedir\" dedi. Levent Dölek, MESS\'in teklifleri ile metal işçilerinin talepleri arasında uçurum olduğunu, patronların OHAL\'i arkalarına aldıklarını belirterek, \"Hükümetin daha önceleri aldığı grev yasaklarına güveniyorlar. Bu yüzden işçilere sefaleti ve en ağır koşulları dayatmaktalar\" dedi. Bildiride imzası bulunan Prof. Dr. İzzettin Önder ise, grevin meşru olduğunu, haktan öte alınması gereken bir hak olduğunu ifade ederek, \"Sistemin adı kapitalizmdir, sermayenin hakim olduğu bir hukuk sistemi olan kapitalizmi yıkmamamız gerekiyor\" diye konuştu.