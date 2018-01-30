T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Aydın'dan Afrin'deki Mehmetçiğe 1.5 ton kurucu incir

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN Ticaret Odası (AYTO) öncülüğünde, meslek odası ve derneklerden oluşan sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan 1

30 Ocak 2018 22:08

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN Ticaret Odası (AYTO) öncülüğünde, meslek odası ve derneklerden oluşan sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan 1.5 ton kuru incir, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdüren Mehmetçiklere gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'na Türkiye\'nin dört bir yanından devam den desteklere bir yenisi Aydın\'dan eklendi. Aydınlılar\'da yerel ürünleri olan kuru inciri Mehmetçiğe yolladı. Efeler ilçesindeki Kent Meydanı\'nda yapılan uğurlama töreninde konuşan AYTO Başkanı Hakan Ülken, \"Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlerimizin tüm ihtiyaçlarının devletimiz tarafından karşılandığını biliyoruz. Hiçbir ihtiyaçları olmadığını ve devletimizin gerekeni yaptığını biliyoruz. Aydınlılar olarak ekonomi alanındaki derneklerimizle birlikte ihtiyaç değil, bir irade beyanında bulunuyoruz. Afrin\'deki askerlerimize, Aydın\'ın efelerinden, Türkiye\'nin efelerine incir gönderiyoruz. AYTO\'nun öncülüğündeki bu kampanyaya Tüm sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Aydın Genç İşadamları Derneği (AYGİAD), Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD), Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ekonomi Kulübü Aydın Şubeleri ile üyelerimizden, Aydınlı incircilerden, muhtarımızdan destek geldi. Toplanan yaklaşık 1.5 ton inciri bugün buradan dualarla Afrin\'deki yiğitlerimize göndereceğiz\" dedi. Konuşmanın ardından okunan dua ve tekbirlerle, toplanan 1.5 ton inciri, Afrin\'deki Mehmetçikler\'e ulaştırılmak üzere götürecek kamyon, Kilis\'e doğru yola çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN Ticaret Odası AYTOAfrinDalı HarekatıMehmetçiklereTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinDalı Harekatı TürkiyeAydınAydınlılarMehmetçiğeEfelerKent MeydanıAYTO Başkanı HakanHiçbirTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24