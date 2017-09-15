(Görüntülü Haber) Aydın'daki huzurevinde kalmak için yardım bekliyor

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Köşk İlçesi\'nde 4 ay önce geçirdiği trafik kazasının ardından iki bacağını da tam olarak kullanamayan 58 yaşındaki Zafer Tekdemir, kimsesi olmadığını ve zor koşullarda yaşamını sürdürdüğünü belirterek, Aydın\'daki bir huzurevinde kalmak için yetkililerden yardım istedi. Eşinden 25 yıl önce ayrıldığını ve ailesiyle irtibatını kestiğini belirten 2 çocuk babası Zafer Tekdemir, Köşk ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çalışırken 4 ay önce trafik kazası geçirdiğini, ağır yaralandığını anlattı. Hayvanlara bakarak geçimini sağlayan Tekdemir, bisikletle ilçe merkezine gittiği sırada bir otomobilin kendisine çarptığını anlattı. Kazanın ardından defalarca ameliyat olduğunu ve iki bacağına da platin takıldığını dile getiren Zafer Tekdemir, Bacağım 3.5 ay alçıda kaldı. Diz kapaklarıma platin takıldı. Herhangi bir sosyal güvencem olmadığı için Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tedavimi karşılıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan ameliyatlarla bu günlere geldim. Yaşamıma yürüteç yardımıyla devam ediyorum dedi. AYDIN HUZUREVİNDE YER YOK Babasından kalan eski bir evde tek başına kalan Tekdemir, komşularının yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı. Tek isteğinin Aydın\'daki huzurevinde yaşamını sürdürmek olduğunu söyleyen Tekdemir, Mahalle muhtarının yardımıyla Köşk Kaymakamlığı bana 120 TL maaş bağladı. Bu parayla ben nasıl yaşayacağım Bu eski evde geceleri üşüyorum, kışı hiç geçiremem. Yine muhtar aracılığıyla devletimizin huzurevinde kalmak için başvurumu yaptım. Ama yer olmadığını söylediler. Afyonkarahisar\'daki huzurevinde yer varmış ama bu halimle oraya nasıl gideyim Aydın\'da kalmak istiyorum diye konuştu. Köşk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise rapor alması durumunda Zafer Tekdemir\'e engelli maaşı bağlanabileceğini açıkladı.