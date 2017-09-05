(Görüntülü Haber) Aydın'daki adli yıl açılışında hüzünlü tören

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da adli yıl açılış töreninde avukatlar acı ve sevinci bir arada yaşadı. Bir dönem kentte Baro Başkanlığı yapan CHP Aydın eski Milletvekili Muharrem Sökeli\'nin adliye önündeki cenaze töreni ile hüzünlenen avukatlar, 2017-2018 adli yıl açılış töreniyle buruk evinç yaşadı. CHP eski Aydın Milletvekili ve eski Aydın Baro Başkanı Muharrem Sökeli, geçen pazar günü kalp krizinden öldü. 89 yaşında vefat eden Sökeli\'nin cenaze töreni, adli yıl açılış töreni öncesi Adliye Hizmet Binası önünde gerçekleşti. Meslektaşlarını son yolculuğuna uğurlayan avukatlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Sökeli\'nin Adliye önündeki cenaze töreninin ardından 2017-2018 Adli Yıl açılış töreni yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyon Başkanlığı ve Baro Başkanlığı Adli Yıl dolaysıyla birer çelenk sundu. Çeleklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. \"SEVGİYLE YAD EDECEĞİZ\" Vefat eden eski Baro Başkanı Muharrem Sökeli\'yi her zaman sevgiyle yad edeceklerine değinen Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, \"Benim Baro Başkanlığı dönemimde bu üçüncü cenaze törenini gerçekleştirmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu onurlu görevi layıkıyla yaparak bayrağı bizlere kadar getiren, değerli meslektaşımızı ve büyüğümüzü kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Vefat haberini aldığımızdan beri ve öncesinden de hep sevgiyle yad edilirdi. Şimdi ise vefatından sonrada bu sevgiyle onu her zaman anacağız\" dedi. \"DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ\" Devletin içinde devletin kurulamayacağına değinen Bozkurt, \"Yıllardır üstüne basa basa ısrarla söylemek istediğimiz, hukukun üstünlüğü adalet ve bağımsız yargı kararının bir devlet ve millet için ne anlama geldiğini en son yaşanan hain 15 Temmuz saldırısından sonra anlaşılmıştır. Hain kalkışma dilek feneri gibi sönüp yere düşmüştür. Ama adalet ise yine derin kaygılarla başlamıştır. Hukuku ele geçiren ve nihayet terör örgütü ilan edilen cemaate, bağımsız yargının başka tarikat ve cemaatlere teslim edilmesi asla kabul edilemez. FETÖ terör örgütü başta yargı olmak üzere devlet içerisinde bugün paralel olarak adlandırılan yapılanmaları yaparken uyardık. Ne yazık ki şimdi yeniden uyarmak zorunda kaldık. Onun için biz yeniden uyarıyoruz. Devlet içinde devlet olmaz. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişeler, müritler ve mensuplarının memleketi asla olamaz\" dedi. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Tüten ise, \"Türk yargısı demokrasisine, ülkesine ve milletinin bölünmezliğine, ülkenin bakasına 15 Temmuz\'da sahip çıkmıştır. Memleket sevgisiyle görevini sürdürmüştür. Bundan sonrada bu ülkenin bekası ve azizi milletin birlik ve beraberliği adına, hukukun üstünlüğü anayasa ve yasalara bağlı olarak bu gayretini sürdürecektir\" dedi. TOPRAĞA VERİLDİ Tören sonrası eski CHP Aydın Milletvekili ve eski Baro Başkanı Avukat Muharrem Sökeli\'nin cenazesi, Bey Camiinde öğlen namazına mütekip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sökeli\'nin cenazesi, Tellidede Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.