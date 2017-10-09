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(Görüntülü Haber) Aydın'da yolcu treni ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı

NOT: kazada ölen Erçin Karaca'nın 9 aylık bebek olduğu belirlendi

09 Ekim 2017 12:10

NOT: kazada ölen Erçin Karaca\'nın 9 aylık bebek olduğu belirlendi. KAZADA DİKKAT ÇEKEN DETAY Aydın\'ın Germencik İlçesi\'nde, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin de aracınilin arka koltuğunda oturduğu öğrenildi. Trenin otomobile arkadan çarpmasından dolayı, otomobilin ön bölümünde oturan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Bu arada otomobil sürücüsü Gürhan Karaca\'nın arka koltukta oturan ve eşi Nazlı Karaca ile birlikte yaşamını yitiren kızı Erçin Karaca\'nın 9 aylık bebek olduğu ortaya çıktı. Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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