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(Görüntülü Haber) Aydın'da otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin devriye görevindeki polis aracına arkadan çarptığı kazada, 2 polis memuru yaralandı

15 Şubat 2018 13:56

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin devriye görevindeki polis aracına arkadan çarptığı kazada, 2 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında, Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Bozdoğan yönüne giden Necip Demir, yönetimindeki 09 F 9919 plakalı otomobille önünde giden devriye görevindeki Servet Kara yönetimindeki 09 A 8648 plakalı polis aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı yan yattı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada polis memurları sürücü Kara ile meslektaşı Mehmet Sarı yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Demir\'in, aşırı süratli olduğu öne sürüldü. Demir\'in, polis ekiplerine alkol muayenesi yaptırmak istemediği belirtildi. Demir, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralanan polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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