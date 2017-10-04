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(Görüntülü Haber) Aydın'da ilk kestane hasadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da incirden sonra, en önemli geçim kaynaklarından biri olan kestanenin ilk hasadı yapıldı

04 Ekim 2017 23:00

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da incirden sonra, en önemli geçim kaynaklarından biri olan kestanenin ilk hasadı yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu\'nda yılın ilk kestanesi üreticiden, kilosu 40 liralık sembolik fiyatla satın alındı. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, yılın ilk kestanelerini getiren Davut Bayrak ve Özkan Sütçü\'ye birer çeyrek altın hediye etti. 2016 yılında Türkiye\'de 64 bin 750 ton, Aydın\'da ise 25 bin ton kestane üretildiğini kaydeden Erdel, Aydın\'da üreticilerin bu sezon da geçen sezonki rekolteyi yakalamayı hedeflediğini ifade etti. Kestane sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyen Erdel, \"İki üreticimizin getirdiği 50 kilo kestaneyi burada kilosu 40 TL\'den aldık. Sezonumuz hepimize hayırlı olsun. Kesataneyi getiren üreticilerimize de altın hediyesi takdim ediyoruz\" dedi.

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