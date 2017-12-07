(Görüntülü Haber) Aydın'da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 5\'i, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 Aralık günü sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, 4\'ü yabancı uyruklu 11 kadın ile 7 erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Çete liderinin ise Z.Ş. adlı kadın olduğu iddia edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü, fuhuş için kullanıldığı belirlenen 4 ev ise mühürlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T., D.Ç., O.K., Z.Ş. ve İ.B, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde fuhuşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak veya aracılık etmek suçlarından tutukladı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 4 kadının ise sınır dışı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.