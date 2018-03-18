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(Görüntülü Haber) Aydın'da ev yangını

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

18 Mart 2018 13:50

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yeşilyurt Mahallesi 1123 Sokak\'ta kısa süre önce hayatını kaybeden Şükran Eroğlu\'na ait 2 katlı evin ikinci katından, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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