(Görüntülü Haber) Aydın'da 500 metrelik bayrakla kortej yürüyüşü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, Türkiye Cumhuriyeti\'nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları, 500 metrelik Türk bayrağıyla yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.



Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Aydın\'da törenlerle başladı. Valilik Hizmet Binası önünde yapılan çelek sunma törenine, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.



BAYRAKLI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ



Çelek sunma töreni öncesinde ise, Efeler Belediyesi\'nin organize ettiği kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş öncesi konuşan Belediye Başkanı Mesut Özakcan, \"Bugün Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü kutlamaktayız. Cumhuriyet, barış demektir, huzur demektir. Türkiye Cumhuriyeti yolda bulunmadı. Cumhuriyet, şehit kanlarının ve analarımızın gözyaşlarının üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir\" dedi.



Daha sonra bin kişinin taşıdığı 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej yürüyüşüne geçildi. Kortej yürüyüşü, Efeler Belediyesi önünde başlayarak Atatürk Bulvarı\'na kadar sürüp, Valilik önünde son buldu. Bayrağı görenler uzun süre alkışladı.



