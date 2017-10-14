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(Görüntülü Haber) Aydın'da 2 ev yandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'IN Nazilli İlçesi'nde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

14 Ekim 2017 13:41

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'IN Nazilli İlçesi\'nde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken büyük zarar oluştu. 

Yangın, saat 03.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi Koca Camii Caddesi\'ndeki Asil Soy\'a ait 2 katlı evde çıktı. Depo olarak kullanılan evdeki alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne ait 3 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, yine Asil Soy\'a ait olan yandaki eve de sıçradı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de trafiği kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerken alevlerin bu nedenle bitişikteki eve sıçradığını belirterek  tepki gösterdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

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