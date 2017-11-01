(Görüntülü Haber) Aydın protokolünden zeytin hasadı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde zeytin hasadı ve zeytinyağı sezonunun açılışı için düzenlenen törende Kaymakam Ayhan Işık ile Belediye Başkanı Ümet Akın ağaçtan zeytin çırptı. Germencik\'in Hıdırbeyli mahallesindeki özel bir tesiste zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin ilk hasadı yapıldı ve sezon başladı. Törene Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, MHP\'li Germencik Belediye Başkanı Ümet Akın, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Ziraat Odaları başkanları, üreticiler ve törene ev sahipliği yapan zeytinyağı fabrikası TMC Grup\'un Genel Müdürü Metin Ural katıldı. Yerel ürünlerde markalaşmak gerektiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, \"Modern tesislerimizin gelişmesi ve zeytinyağındaki markalaşması sayesinde Aydın zeytinyağının beklenen yere gelmesini temenni ediyoruz. Yeni zeytin ve zeytinyağı sezonu tüm üreticilerimize ve sanayicilerimize hayırlı olsun\" dedi. Germencik Belediye Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Ümmet Akın ise, önümüzdeki günlerde ilçede yaklaşık 18 bin ton zeytinyağını işleyip markalaştıracak bir tesis kurmayı hedeflediğini açıkladı. Zeytinyağının işletme tesisleriyle birlikte pazarlama ayağı olduğunu ifade eden Akın, \"Aydın\'da araştırmalara baktığımızda en büyük sorun bütün ürünlerimiz ham olarak paketleniyor, işlenmeden satılıyor. İncir, zeytinyağı, kestane ve hayvan kesimi de dahil olmak üzere hem Germencik hem de Aydın genelinde tesis sayısı artmalı. Amacımız zeytinyağını tesisleştirmek, şişelemek ve paketleyerek satmaktır. Bununla birlikte hijyen ve kalitesini yükselteceğimizi düşünüyoruz. İnsanlar para kazanamazsa ve evine daha iyi para götüremezse geçimi zorlaşır. Tesisleşmek bunun için gerekli\" diye konuştu. Okunan duaların ardından Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Ümet Akın ve beraberindekiler zeytin ağacının yanına giderek zeytin çıpma makinesi ile zeytin çıptı ve zeytin topladı. Protokol tesisi gezerek zeytinlerin işlenme sürecini inceledi.