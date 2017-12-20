(Görüntülü Haber) Aydın-İzmir Otoyolu'nda kış lastiği denetimi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ekipleri Aydın-İzmir Otoyolu\'nda sürücülere kış lastiği denetimi yaptı. Araçların lastiklerini ve muayeneleri kontrol eden ekipler, uygulamaların süreceğini belirtti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Ekipleri 1 Aralık\'ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı. Aydın-İzmir Otoyolu\'nda durdurulan araçların önce muayeneleri kontrol edildi, ardından lastiklerinin diş derinliği ölçüldü. 1 saat süren denetim boyunca; kontrol edilen araçların muayenelerinin tam, lastik diş derinliklerinin standartlara uygun olması memnuniyetle karşılandı. Denetimle ilgili bilgi veren Trafikten Sorumlu Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu, şöyle dedi: \"Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kontroleri çerçevesi içerisinde kırmızı ışık, hız, radar ve alkol gibi denetimleri zaten yıl boyunca çok sık yapıyoruz. Kış döneminin başladığı, yağışların başladığı ve soğukların arttığı, görüş mesafesinin düştüğü bu günlerde kış uygulamalarına ağırlık veriyoruz. Ağırlık verdiğimiz konularda şoförlerin dikkatli olmaları ve araçların donanımını nizami olarak yerine getirmelerini istiyoruz. Kış dönemlerinde kazaların azalmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Kış dönemi olduğu için araçların lastiklerine bakıyoruz. Trafik kuralları gereğince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların kış lastiği takmaları 1 Aralık ile 1 Nisan arası zorunludur. Aydın il sınırları içerisinde kış lastiği takma zorunluluğu yok ama şehirler arasında var. Araçların muayenesi ve lastiklerinin dişlerinin iyi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Belediye, karayolları, AYDEM gibi kuruluşlara da bu konuda çözüm önerilerimizi iletiyoruz. Onlarla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kazaların oluş şekillerine göre denetimlerimiz artmaktadır.\"