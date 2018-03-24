(Görüntülü Haber) Aydem 'İzinli İletişim Kampanyası'nın talihlileri belli oldu

İZMİR, (DHA) TÜRKİYE enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Aydem\'in, faaliyet gösterdiği illerde yaşayan vatandaşları bilgilendirmek için başlattığı \'İzinli İletişim Kampanyası\'nın çekilişi yapıldı. Bünyesinde yer alan Gediz Elektrik ile birlikte İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Türkiye genelinde 4.8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem\'in, 20 Mart Salı günü sona eren \'İzinli İletişim Kampanyası\'nın çekilişi, 23 Mart Cuma günü saat 20.00\'de Milli Piyango İdaresi Konak Şube Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla İzmir\'deki bir otelde yapıldı. Noter huzurunda halka açık olarak yapılan çekilişe, Milli Piyango İdaresi Konak Şube Müdürlüğü ve şirket yetkilileri katıldı. Noter huzurunda yapılan Aydem İzinli İletişim Kampanyası\'nın çekiliş töreninde, \'İPhone 8 64GB\', \'İPad Wifi + Cellular 128 GB\' ve \'PlayStation 4 PRO 1 TB\' büyük ödülleri için 3 asil, 3 yedek; \'3 Aylık Filbox Hemen Üyeliği\' ödülü için ise 100 asil 20 yedek olmak üzere toplam 120 tahilli belirlendi. Çekiliş töreni, talihlilerin belirlenmesinin ardından yapılan toplu fotoğraf çekiyle sona erdi. Katılımcılar çekiliş sonuçlarını, www.aydem.com. ve www.gediz.com. adresleri üzerinden ve Aydem sosyal medya hesaplarından öğrenebilecek.