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(Görüntülü Haber) Aybüke, yaşam savaşını kaybetti

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

26 Eylül 2017 00:04

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi Zonguldak Belediyesi 100\'üncü Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil, bir yakınının düğününden çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısında geçmek isteyen Aybüke Kulaksız\'a çarptı. Ağır yaralanan Kulaksız, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edilen Kulaksız, yoğun bakım ünitesinde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ SERBEST

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Hasan K., aynı gece İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan K., emniyetteki işlemlerinin ardından dün savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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