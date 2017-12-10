(Görüntülü Haber) Ayasofya Meydanı'nda "Kudüs" protestosu

Soner HASIRCIOĞLU-Akın CELIKTAS / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Gençlik İnisiyatifi, Ayasofya Meydanı\'nda ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul ettiği kararı protesto etti.



Sultanahmet Camisi\'nde kılınan yatsı namazı ardından meydanda toplanan yüzlerce kişi İsrail ve ABD\'yi protesto etti. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylem daha sonra çeşitli dernek ve kurumların temsilcilerinin konuşmalarını yapmaları ardından Ayasofya Meydan\'ında Sultanahmet Cami İmamı Hasan Kara tarafından vitir namazı kıldırmasıyla sonlandırıldı.





KUDÜS VE MESCİDİ AKSA\'NIN ÖZGÜR OLACAĞI GÜNE KADAR TEYAKKUZDA OLACAĞIZ



Genç Hareket Sekreteri Serkan Demirel, “1948 yılında batılı emperyalistlerin himayesinde kurulan Siyonist işgal devleti o tarihten bu yana istilalarını sürdürüyor. Siyonist İsrail, son olarak Kudüs\'ü başkent ilan ederek Filistin topraklarını tamamen ele geçirmek istiyor. Siyonistler yıllardır Gazze\'yi abluka altında tutuyorlar ve canları istediği zaman bombardımana tutuyorlar. Mescid-i Aksa\'nın kapatılması için türlü türlü oyunlar tezgâhlıyorlar. Filistin topraklarının adım adım işgal edilmesi, Müslüman kardeşlerimizin evlerinin yakılması, silahsız çocukların kurşunlanarak öldürülmesi ve sayamadığımız kadar çok aşağılık eylemin ardında işgalci Siyonistler bulunuyor. Kudüs, kutsal şehirlerimizin en önemlilerinden biridir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa Kudüs\'te bulunmaktadır. Kudüs, peygamberler şehridir. Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Davut gibi pek çok peygamberin kabri Kudüs\'tedir. Bizler Kudüs davasını her daim kalbinde taşıyan gençler olarak Siyonistlerin sürdürdüğü istilaya sesimizi yükseltmek için bir araya geldik. Kur\'an-ı Kerim\'de ismi zikredilen kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa ve Kudüs\'ün tamamen Siyonistlere teslim etmek için sergilenen oyunu görüyoruz ve tüm nefretimizle karşı çıkıyoruz. Dünya üzerinde akan mazlum kanlarının ardındaki şeytani güç Amerika İslam ülkelerini ekonomik olarak sömürüyor. Amerika, ekonomik sömürüsü yetmezmiş gibi Ortadoğu\'daki ileri karakolu olan işgal devletini her geçen gün şımartıyor. Kudüs\'ü Siyonistlerin başkenti olarak ilan etmesi bunun son örneğidir. Amerika, demokrasi getirdiği yalanıyla İslam topraklarını işgal etmiş ve yıllarca kapanmayacak derin yaralar açmıştır. İnsan Hakları ve demokrasi havariliği yapan Amerika\'nın bu kavramları emperyalist sömürüsüne maske olarak kullandığını artık bütün dünya apaçık görmektedir. Amerika\'nın Kudüs\'ü Siyonist İsrail\'in başkenti olarak tanıması başta Filistin halkına genelde tüm İslam alemine karşı işlenmiş tarihi bir cinayettir. Aynı zamanda İslam ülkelerindeki kukla yönetimlerin sessizliği ve izzetsizliği emperyalistlere ve Siyonistlere en büyük cesareti vermektedir. İnanıyoruz ki bu ülkelerin yönetimleri bir gün mutlaka işledikleri ihanetlerin hesabını vereceklerdir. Bizler bir kez daha tüm kalbimizle kutsal toprağımız olan Kudüs\'ün, Mescidi Aksa\'nın ve tüm Filistin\'in tamamen özgür olacağı güne kadar teyakkuzda olacağımızı haykırıyoruz\" dedi.



Ayasofya Meydan\'ındaki kalabalık, Sultanahmet Cami İmamı Hasan Kara tarafından kıldırılan vitir namazıyla dağıldı.