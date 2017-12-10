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(Görüntülü Haber) Ayakları zincirli öğrencilerden 'Kadın yönelik şiddete hayır' gösterisi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) okuyan bir grup öğrenci, ayaklarına zincir bağlayıp 'Kadına yönelik şiddete hayır' adı altında sokakta gösteri sundu

10 Aralık 2017 17:10

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi\'nde (ESOGÜ) okuyan bir grup öğrenci, ayaklarına zincir bağlayıp \'Kadına yönelik şiddete hayır\' adı altında sokakta gösteri sundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğin görüntüleri video paylaşım sitesinde de paylaşıldı. ESOGÜ öğrencileri, \'Kadına Şiddete Hayır\' demek ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi\'ne destek vermek amacıyla Eskişehir Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde bir sokak gösterisi gerçekleştirdi. 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında Birleşmiş Milletler çağrısı ile tüm dünyada toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyası olan \'Turuncu Günler\' çerçevesine ESOGÜ öğrencileri ve ESOGÜ Basın ve Hakla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan gösteride gençler kendi geliştirdikleri koreografiyi halkın içinde sergiledi. Kadın ve erkek öğrenciler, ayaklarına bağladıkları zincirlerle sokakta dolaştı. Vatandaşların şaşkın ve meraklı bakışları arasında gösterilerine devam eden öğrenciler, bir anda üzerlerindeki siyah pelerin ve ayaklarındaki zincirlerden kurtuldu. \'Kimseyi geride bırakma\' temasının ön plana çıktığı gösteride şiddet gören kadınların ve süregelen toplumsal cinsiyet rolleri içinde duyarsızlaşan erkeklerin ruh halleri sembolik bir anlatımla sahnelendi. ESOGÜ\'lü öğrenciler etkinlikte, kalıplaşmış cinsiyet rollerine karşı başlayan ve bireyden topluma doğru hızla yayılan bir aydınlanmayı canlandırdıklarını belirtti. Öğrencilerin gösterisi vatandaşlardan ilgi gördü. Gösteri sonrasında öğrenciler alkışlandı.

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