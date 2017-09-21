(Görüntülü Haber) Ayakkabılarına bile esrar saklamışlar

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da narkotim ekipleri tarafından yapılan operasyonda 751 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, ayakkabılarının içine dahi esrar sakladığı belirlendi. Antalya\'da bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi\'ndeki parkta uyuşturucu operasyonu düzenledi. Parkta gençlere uyuşturucu madde sattığı belirtilen İ.Ö., M.U. ve İ.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de araştırma yapan polis, 751 gram esrar maddesi ele geçirdi. 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise spor ayakkabılarının içine bile esrar koydukları belirlendi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.