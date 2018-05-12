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(Görüntülü Haber) Ayakkabı hırsızı kamerada

    Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Ataşehir'de, bir kişinin girdiği sitede kapı önlerindeki 15 çift ayakkabıyı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

12 Mayıs 2018 13:17

 

 

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de, bir kişinin girdiği sitede kapı önlerindeki 15 çift ayakkabıyı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 3 gün önce Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi\'nde meydana geldi. 10 katlı 40 dairesi bulunan iki binanın bulunduğu sitede, kapı önlerindeki toplam 15 çift ayakkabı çalındı. Site yöneticisinin kontrol ettiği güvenlik kamera görüntülerinde, hırsızlık anının saniye saniye kameraya kaydolduğunu belirledi. Görüntülerde şüphelinin, dış kapısını kartla açarak girdiği iki binadan elinde poşetle çıkarak 7 dakika içinde 15 çift ayakkabı çalındığı görüldü. Site yöneticisi Şansel Özek, “O kadar güvenlik önlemi almamıza rağmen kapıyı kartla açarak girdi. 7 dakika içerisinde 15 tane ayakkabıyı, yeni olanlarını çaldı. Ayakkabılardan bazılarının manevi değeri olduğu için üzüldük. Bir daha olmaması için gerekli önlemleri alacağım.\" dedi. Görüntüleri inceleyen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

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