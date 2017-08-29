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(Görüntülü Haber) Ayakkabı hırsızı, güvenlik kamerasına yakalandı

Yusuf ÇINAR/SAMSUN, (DHA) - ÇORUM'da apartmana girerek ayakkabıı çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı

29 Ağustos 2017 19:01

Yusuf ÇINAR/SAMSUN, (DHA) - ÇORUM\'da apartmana girerek ayakkabıı çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Çorum merkez Buharaevler Mahallesi\'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli ilk olarak apartmanın katlarını dolaştıktan sonra bir dairenin önünde bulunan ayakkabılıktaki ayakkabılardan birisini numarasına bakarak ayağına giydi. Ayağına olan ayakkabıyla apartmanı terk eden şüpheli ortadan kaybolurken, o anlar güvenlık kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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