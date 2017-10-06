(Görüntülü Haber) 'Ayağıma bastın' kavgasında jandarmanın gözü önünde vurdu

Zafer TOKUŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde pastanede bir kişinin yanlışlıkla diğer kişinin ayağına basması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada bir kişi jandarmaların gözü önünde tarafları ayırmaya çalışan kişiyi tabanca ile ateş ederek vurdu. Silahla yaralanan kişi ve aldığı darbelerle yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Olay, sabah saatlerinde, Serdivan Kazımpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, pastanede bir kişi diğer kişinin ayağına basınca çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflardan birinin burnu kırıldı. Yaklaşık 2 saat sonra Kazımpaşa Meydanı\'nda yakınları yanındayken tekrar karşılaşan taraflar yeniden kavga etti. Jandarma taraflara müdahale etmeye çalışırken, kavgayı ayırmak isteyen O.S., Y.B. tarafından tabanca ile ateş edilerek bacağı ve kasığından vuruldu. Olayda 3 kişi ise aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavga eden taraflar güçlükle yatıştırıldı. Kavga sırasında tabancayla yaralama anı bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Jandarma, Y.B.\'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.