(Görüntülü Haber) Avukatı, 'Bizi zarara uğrattın' diye bağırıp öldürdü (2)

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AVUKAT TOPRAĞA VERİLDİ İzmit'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Mehmet Samim Geredeli, için cenaze töreni düzenlendi

11 Ekim 2017 20:38

AVUKAT TOPRAĞA VERİLDİ İzmit\'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Mehmet Samim Geredeli, için cenaze töreni düzenlendi. Fevziye Camii\'nde düzenlenen törene, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, öldürülen avukatın eşi Sibel ile oğlu Osman Emre Geredeli, avukatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından avukat geredeli\'nin cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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