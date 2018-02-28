(Görüntülü Haber) Avrupa'nın 3'üncü büyük bowling salonuna 4 ayda 100 bin kişi geldi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da İşitme Engelliler Olimpiyatları için yapılan, 38 hat ile Türkiye\'nin en büyük, Avrupa\'nın ise 3\'üncü büyük bowling salonu, Kasım ayında halkın hizmetine açıldı. Yaklaşık 100 bin kişi 4 ayda salonda bowling oynadı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Samsun\'da bowlingin artık farklı bir boyut kazandığını belirterek, zaman zaman çevre illerden vatandaşların salona geldiğini söyledi. Samsun\'da geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları için yapılan, 38 hat ile Türkiye\'nin en büyük Avrupa\'nın ise 3\'üncü büyük bowling salonu, geçen Kasım ayında halkın hizmetine açıldı. Bowlinge vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bowlinge olan talebin hızla arttığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, \"5 bin metrekare bir alan üzerine kurulmuş bir tesis burası. 38 tane ayrı hat olan aynı anda yüzlerce insanın bowling oynayabileceği bir salon. Burası 4 ay önce açılırken acaba işletilecek mi diye bir düşünce oldu. Ama gördük ki Samsun bowling sporuna inanılmaz bir önem verdi. Özellikle akşam saatlerinde burası inanılmaz kalabalık oluyor. Gerek üniversite öğrencilerimiz gerek, memurlarımız, gerek özel sektörde çalışanlar, vatandaşlar iş ve okul çıkışlarında buraya gelip bowling oynuyorlar. Yaklaşık 100 bin kişi son 4 aylık süre içerisinde burada misafirimiz olmuştur. Samsun coğrafi olarak merkezi bir noktada olduğu için, Amasya\'dan, Çorum\'dan Sinop\'tan gelen vatandaşlarımız da zaman zaman buraya gelip bowling oynuyorlar. Bunun yanında turnuvalar da düzenliyoruz\" dedi. Samsun\'da bowlingin artık farklı bir boyut kazandığını vurgulayan Karayılmaz, \"Bowling sporu Türkiye\'de her gün biraz daha ivme kazanmakta. Burası da bowlingin merkezi haline geldi. Lig müsabakaları da şu an Samsun\'da yapılıyor. Ben bütün vatandaşlarımıza bowling oynamaya buraya davet ediyorum\" diye konuştu. Üniversite öğrencisi Sancar Kazak (20) ise salonu merak edip geldiğini belirterek, \"Çok büyük bir salon yapmışlar. Benim gördüğün en büyük bowling salonu. Hafta sonu gelen arkadaşlarım anlatıyorlar yer bulmak bile zormuş. Hem spor yapıyoruz hem eğleniyoruz\" dedi. Üniversite öğrencisi Miraç Mert Üstündağ (20) da bowlingin çok eğlenceli bir spor olduğunu söyleyerek, \"Buraya geldiğimizde çok eğleniyoruz. Samsun\'da bu salon sayesinde bowling çok yaygınlaştı. İnsanlar çok ilgi göstermeye başladı. Hafta sonu yer bulamıyoruz diyebilirim\" ifadelerini kullandı.