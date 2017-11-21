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(Görüntülü Haber) Avrupa'da çalınan lüks otomobiller Adana'da ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- AVRUPA ülkelerinde çalınıp, yurda kaçak yollarla sokulan lüks otomobiller, Adana'da ele geçirildi

21 Kasım 2017 12:35

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- AVRUPA ülkelerinde çalınıp, yurda kaçak yollarla sokulan lüks otomobiller, Adana\'da ele geçirildi. Fransa ve İspanya\'dan çalındıktan sonra motor ve şase numarası değiştirilen lüks lüks cip ve otomobillerin Adana\'ya getirildiği saptandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerinin dikkatli çalışması sonucu yeri saptanan 9 lüks araç, tek tek ele geçirilip, Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. EMNİYET BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ Bu operasyonun yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Almanya\'dan kaçak olarak getirilip el konulan otomobillerin de park edildiği Emniyet Müdürlüğü\'nün bahçesi lüks otomobil galerisini andırıyor. Sıra sıra dizilen lüks araçlar, emniyete gelenlerin de dikkatini çekiyor. Adana\'da el konulan araçların piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

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