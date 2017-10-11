(Görüntülü Haber) Avrupa şampiyonu millilere birer daire (1)

İşadamı Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı\'na kameralar önünde telefonla sürpriz yaptı Ali Ağaoğlu: \"Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var\" Ampute Milli Takımı\'na ödül ve destek yağmaya devam ediyor Ali Ağaoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına birer daire hediye ettiğini açıkladı. Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı\'na kameralar önünde telefonla müjdeyi verdi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Çekmeköy\'deki yeni projeden birer tane daire vereceğini söyledi. Ağaoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, \"Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var\" dedi. Ali Ağaoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda şampiyon olarak büyük başarı elde eden Türkiye Ampute Milli Takımı\'na Çekmeköy\'de yapacağı yeni projesinden birer tane daire hediye etti. Başarıyı her zaman ödüllendirdiklerini belirten Ali Ağaoğlu, \"Ağaoğlu olarak her zaman başarıyı ödüllendirdik. Özellikle amatör spor dallarında uluslararası başarılara imza atan sporcularımıza sahip çıktık. Onlar ki, sınırlı imkânlarla ve tırnaklarıyla kazıyarak şampiyonluklara ulaştılar. Ağaoğlu olarak engelli dostu bina yapma duyarlılığımız zaten vardı. Bundan böyle iki katına çıkaracağız. Çekmeköy\'de yapımına başladığımız sitede bu duyarlılığımızı yansıtacağız\" diye konuştu. \"ZORLUKLARLA DOLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ\" Türkiye\'nin uluslararası alanda zorluklarla dolu bir dönemden geçtiğini söyleyen Ağaoğlu, \"Millet olarak çeşitli engellerle karşılaşıyoruz. İş dünyası da payına düşen zorluklarla boğuşuyor. Böyle bir dönemde Avrupa şampiyonu olan Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı\'mızın dosta düşmana gösterdiği bir şey var: Türk milleti olarak aşamayacağımız engel yok. Ampute milli takımının birbirinden değerli oyuncularının elleri kolları olmayabilir, ama aslan gibi yürekleri var. Bu vatan sevgisi, Türkiye sevgisi ile dolu sapasağlam yürekleri ile hepimizi onurlandırdılar\" dedi. Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti; \"Türkiye\'nin iç ve dış düşmanlarla boğuştuğu, en fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacı olduğu bir dönemde o dağ gibi yürekleriyle, katıksız ve karşılıksız vatan sevgileriyle bu ülke insanlarını bir yumruk gibi birleştirdiler. Türkiye bu aslanlar için bölgesel, siyasal, etnik farklılıklarını, hiç düşünmeden ay-yıldızın çevresinde birleşti\" şeklinde konuştu. \"ASLANLARIMIZA BORCUMUZU ÖDEMENİN ZAMANIDIR\" Bu tür sportif başarıların Türk halkını birbirine kenetlediğini belirten Ali Ağaoğlu, \"Ben çok uzun yıllardır Türk insanının böyle bir birlikteliğine tanık olmadım. Bunu bize sağlayan aslanlarımıza, şimdi bizim borcumuzu ödemenin zamanıdır. Onlar engelleri aştı sıra bizde. Elbette bu vatan sevgisinin bir karşılığı olamaz ama ben aslan yürekli takımımızın oyuncularına birer daire hediye ediyorum. Helali hoş olsun. Güle güle otursunlar\" ifadelerini kullandı. AMPUTE MİLLİ TAKIM OYUNCULARI AĞAOĞLU\'NUN JESTİNE ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ Açıklama yaptığı sırada Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ile bir telefon görüşmesi de yapan Ali Ağaoğlu, milli takım oyuncularına Türk halkına büyük gurur yaşattıklarını, birlik ve beraberliği sağlayan temel unsur olduklarını söyledi. Tüm oyuncuların aslan gibi bir yüreğe sahip olduklarını vurgulayan Ali Ağaoğlu, \"Başarınızın karşılığı kesinlikle maddi ve manevi ölçülemez fakat biz Ağaoğlu Grubu olarak bunu bir görev saydık bu yüzden bu evler size ananınızın ak sütü gibi helaldir. Mutlu ve huzurlu bir şekilde oturun\" dedi. Ağaoğlu\'nun bu jesti karşısında duygulanan oyuncular, alkışlarla karşılık vererek Ali Ağaoğlu\'na milli takıma ve Türk sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Ulu Önder Atatürk\'ün engeller karşısındaki görüşünü ifade eden Ağaoğlu, \"Atatürk\'e soruyorlar, \"Paşam nasıl başardın?\" diye. Atatürk şöyle diyor: \"Hayal ettim. Hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda hayalim kendiliğinden gerçekleşti. Sadece sportif başarıları için değil, hayallerimizin önündeki engelleri kaldırmaya ilham verdikleri için sporcularımızı kutluyorum. Bize Onur verdikleri için teşekkür ediyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.