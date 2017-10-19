(Görüntülü Haber) Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı’na Mevlana’da sevgi seli

Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - ATİKER Konyaspor Yönetiminin, özel davetlisi olarak Konya’ya gelen Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. Müze bahçesine girer girmez ziyaretçilerin ilgi odağı olan milli oyuncular, vatandaşların isteklerini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli oyuncuları sarılarak tebrik eden bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki 3\'üncü maçında kendi sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Konyaspor yönetimi de, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularını, maça onur konuğu olarak davet etti. Milli futbolcularda bu davet üzerine bugün Konya\'ya geldi. Mevlana Müzesi\'ni ziyaret eden futbolcuların, müzedeki ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Takım adına açıklama yapan takım kaptanı Osman Çakmak, şampiyon olduktan sonra Türk halkının gösterdiği mutluluk ve sevincin kendilerini takım halinde çok mutlu ettiğini söyledi. Kendilerini yalnız bırakmadıkları için Türk halkına teşekkür eden kaptan Çakmak, \"İçimizdeki iman gücünü hiçbir zaman yitirmemiz lazım. Bugün Mevlana’yı ziyaret edip bir şükür namazı kılıp, akşam da Konyaspor maçına katılacağız. Konyaspor’a da Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Allah birlik beraberlik ve huzurumuzu bozmasın. Çok mutluyuz\" dedi. Mevlana’nın huzurunda bulundukları için de mutlu olduklarını da dile getiren Çakmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve milletvekilleriyle yaptıkları sabah kahvaltısında Konya’ya yakışır bir ampute futbol sahasının yapılması sözünün verilmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi. ‘NEDEN DAHA ÖNCE KAZANMADIK DİYE ÜZÜNYÜ YAŞIYORUZ’ Bu başarıyı daha önce elde etmedikleri icin üzüntü yaşadıklarını da aktaran Çakmak \'\'Avrupa Ampute Futbol Federasyonu(EAFF) tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalini kazandıktan sonra dünya basının ‘Türkler çılgınlar gibi kazandılar’ cümlesi bizleri çok mutlu etti. Şu an da da bu başarıyı neden daha önce elde etmedik diye onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk halkını seviyoruz. Türk halkı birlik ve beraberlik içinde bizimle oldu. 60 yaşındaki amcamız hala ağlıyor. Eşi de, karşılaşma günü çay içemediğini ve hüngür hüngür ağladığını anlattı. Ne mutlu bize. Ne mutlu Türküm cümlesinden yola çıkıyoruz. Birlik ve beraberlik oluyor. Çok huzurluyuz.’’ \"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZDEN 5 ÇOCUK İSTEDİ\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptıkları ziyareti de değerlendiren Çakmak, \"Cumhurbaşkanımıza bir ‘1’ numaralı formayı verdik. Aslında her şey o ‘1’ numaralı formanın içerisinde. Bizim gözümüzde dünya lideri. Allah\'ın bize göndermiş olduğu bir liderdir. Biz de bunun kıymetini bilmemiz lazım. Biz de takım halinde yaptığımız ziyarette, arkadaşlar sahada iyi mücadele ediyor ama orada bir titredik. Cumhurbaşkanımız samimiydi ve rahat bir ortamdı. 2,5 saatini bizimle geçirmesi bizi çok mutlu etti ve samimi bir ortam oldu. Arkadaşlarımızın hepsinden biran önce evlenmesini ve 5 çocuk sahibi olmasını istedi. Buradan da oraya gelmeyen engelli kardeşlerimize duyurulur\" dedi.